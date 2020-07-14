İran'ın 'Termit'i İtalya'da gösterildi

İranlı sinemacı Mesut Hatemi'nin yönetmenliğiyle yapılan 'Termit' adlı film bu sene 16'ncısı İtalya'da düzenlenen Uluslararası Biogra Film Festivali'nin 'Çağdaş Yaşam' bölümünde sinemaseverlerle buluştu.

Yapımcılığını Gholamrıza Musevi üstlenen 'Termit' eski bir mülkü satmak için memleketlerine seyahat eden Tara ve Peyman adlı bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Bu seneki Uluslararası Biogra Film Festivali'ne katılan filmler yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle canlı olarak internet üzerinden gösterildi.