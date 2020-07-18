İranlı yetkiliden Pompeo'nun yeni iddialarına tepki

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran karşıtı iddialarına tepki göstererek Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

“'Pompeo İran karşısında tamamen tavrımızı değiştirdik. Çünkü onlar uzlaşıdan değil, sadece güçten anlıyormuş' diyor. Oysaki 40 yılı aşkın bir süredir İran’ı yenmek için tüm gücünüzü kullanmanıza rağmen yine de başarısızsınız.”

Şemhani’nin paylaşımında, “İran karşısında yenilgiyi kabul etmek, aptalca laf etmekten daha iyidir” ifadesine yer verildi.