Batı'nın politikası İran'ın Doğu ile stratejik işbirliğini önlemektir

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“İran’ın Doğu ile staratejik işbirliğini önlemek ve ulusal ekonominin petrole bağımlılığını sürdürmek Batı'nın ülkemize karşı yürüttüğü politikanın temelini oluşturuyor”

Şemhani’nin attığı tweette ayrıca, “İran uzun süredir bu iki işi yapmaya karar vermiştir ve ulusal dayanışma ile mevcut zorlukların üstesinden gelecektir” ifadesine yer verildi.