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20 Tem 2020 12:10

Azerbaycan'dan paralı asker iddiasına yalanlama

Azerbaycan'dan paralı asker iddiasına yalanlama

Türkiye'nin Azerbaycan'a Özgür Suriye Ordusu askerlerini konuşlandırdığı yönündeki iddialar, Türk ve Azerbaycanlı yetkililer tarafından yalanladı.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan bir Türk hükümet yetkilisi, 'Suriye'den Azerbaycan'a paralı asker sevk edildi' haberleri hakkında "Gerçekle hiçbir ilgisi yok" açıklamasında bulundu.

Ajansın ulaştığı bir Azerbaycan hükümet sözcüsü de iddialar hakkında "'sahte ve yanlış bilgi' yorumunda bulundu.

Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlik sonrası, Özgür Suriye Ordusu birliklerini Azerbaycan'a göndermeye çalıştığı iddia edilmişti. Konu hakkında henüz resmi açıklamada bulunulmadı.

Kaynak: Euronews

News Code 1887917

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