General Süleymani'ye düzenlenen suikastı asla unutmayacağız

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bugün akşam saatlerinde İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede İran ve Irak arasındaki ilişkilerin birçok tarihi, dini ve kültürel ortaklıklar nedeniyle kelimenin tam anlamıyla “kardeşçe” olduğunu belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti için Irak’la ilişkilerinde büyük önem taşıyan konu bu ülkenin menfaatleri ve güvenliğinin sağlanması, izzeti, bölgesel gücü ve Irak’taki durumun iyileşmesidir” dedi.

İran’ın hiçbir zaman Irak’ın içişlerine karışmadığını ve karışmak istemediğini vurgulayan İslam Devrimi Lideri, “İran, toprak bütünlüğü korunan ve halkı birlik içinde olan onurlu ve bağımsız bir Irak’tan yanadır.” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, “İran, kesinlikle Irak’ın güçsüz düşmesine neden olabilecek her şeye karşıdır. Tabii ki ABD’liler Irak konusunda bizim tam tersimizi düşünüyor. Çünkü onları hakiki anlamda düşman oldukları için bağımsız ve güçlü bir Irak’ı istemiyorlar. İran, Irak’ın ABD ile ilişkilerine karışmıyor. Ama beklentimiz Iraklı dostlarımızın Amerika’yı tanımaları ve Amerikalıların bulunduğu her ülkede fesat ve yıkıma yol açtığına dikkat etmeleridir.” değerlendirmesini yaptı.

İslam Devrimi Lideri, “ABD’lilere göre Irak’ta kimin başbakan olması önemli değil. Onlar Saddamın devrilmesinden sonra Devlet Başkanlığı’na getirilen ‘Paul Bremer’ hükümeti gibi bir hükümetin kurulmasını istiyorlar” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik düzenlenen suikastın Amerika’nın Irak’taki varlığının bir sonucu olduğunu kaydederek, “Onlar sizin misafirinizi kendi evinizde (Irak'ta) katledip apaçık bir şekilde bu cinayete itiraf ettiler. Bu küçük bir mesele değildir. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman bu olayı unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecektir” dedi.

İslam Devrimi Lideri, Irak’ta başbakanın seçilmesi için Iraklı siyasi gruplar ve hareketlerin birlik içinde olduklarının iyi bir adım olduğunu belirterek, “Amerikalılar ve yandaşları bölge ülkelerinde güç boşluğu peşinde. Amaçları kargaşa çıkararak o ülkelere müdahale etmektir. Yemen’de yaptıkları gibi. Şu an herkes Yemen’deki esef verici durumu görüyor” dedi.

Ayetullah Hamanei, İran’ın mevcut Irak hükümetini desteklediğine vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Mantık, din ve tecrübeye göre Tahran-Bağdat ilişkilerinin eskisinden daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Elbette ki başta Amerika olmak üzere İran ve Irak ilişkilerini istemeyenler var. Ama hiçbir şekilde Amerika’dan korkmamalı. Çünkü hiçbir şey yapamaz.”

İslam Devrimi Lideri, Ayetullah Sistani ve dini merciliğin Irak için büyük bir nimet olduğunu belirterek, “Haşdi Şabi de Irak’ta diğer büyük nimettir ki korunması gerekir” diye konuştu.