Dünya genelindeki Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre; dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 15 milyon 13 bine ulaştı.

Vaka sayısı ve ölü sayısında birinci sırada bulunan ABD'de 4 milyon 18 bin 53 vaka varken, ABD'yi 2 milyon 129 bin 53 vaka ile Brezilya, 1 milyon 194 bin 85 vaka ile de Rusya takip etti.

Türkiye ise sıralamada 221 bin 500 vaka ile 15. sırada bulunuyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

1. ABD

2. Brezilya

3. Hindistan

4. Rusya

5. Güney Afrika Cumhuriyeti

6. Peru

7. Meksika

8. Şili

9. İspanya

10. Birleşik Krallık

11. İran

12. Pakistan

13. Suudi Arabistan

14. İtalya

15. Türkiye

Kaynak: T24