Irak'ta 81 kişi daha Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Irak basınına göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 2466 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 81 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 3950'ye ulaştı.

Ülkede 2466 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 2114 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 64 bin 950 olduğu bilgisi paylaşıldı.