İran Sivil Havacılık Kurumu, ABD'yi ICAO'ya şikayet etti

İran Sivil Havacılık Kurumu, Mahan Air tehdidi ile ilgili ABD’yi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) şikayet etti.

Bu kurum, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında Amerikan savaş uçakları tarafından tacize uğramasına ilişkin bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Taciz eden jetlerle çarpışmayı önlemek için pilotun verdiği ani refleks sonucu bazı yolcular yaralandı.

Beyrut Havaalanına inişten sonra uçağın güvenli olduğundan emin olunduktan sonra uçağı Tahran'a iade etme kararı alındı.

İran Sivil Havacılık Kurumu, Chicago Sözleşmesi’nin ek 13 hükümleri uyarınca, Suriye tarafıyla temasa geçerek olayın hızlı ve doğru bir şekilde soruşturulmasını istedi.

İranlı kaza inceleme ekibi, Mahan uçağının İmam Humeyni Havalimanı'na indikten hemen sonra olayla ilgili teknik inceleme başlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada, bu olayın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde de protesto edileceği kaydetti.

Dün gece ABD'ye ait 2 savaş uçağının Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz ettiği belirtilmişti.