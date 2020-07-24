İranlı bakan: Yolcu uçağı olayında 12 kişi yaralandı

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği röportajda, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında Amerikan savaş uçakları tarafından tacize uğramasına ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, İran Sivil Havacılık Kurumu'nun bugün sabahın erken saatlerinde Mahan Air tehdidi ile ilgili ABD’yi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) şikayette bulunduğunu belirterek, "Bir yolcu uçağına tacizde bulunmak terörist bir eylemdir ve havacılık protokollerine göre rotasında seyreden bir yolcu uçağı başka bir ülkenin savaş uçağı tarafından nasıl tacize uğrayıp tehdit edilebilir ki?" diye sordu.

Bakan İslami, ABD’nin olayla ilgili iddialarına dair, “Onların tehdit niteliğindeki eylemi herhangi bir mantıkla kabul edilemez ve ICAO tarafından derhal soruşturma başlatılıp ABD’nin kınanmasını bekliyoruz" dedi.

"Amerikan savaş uçağının eylemi yasadışı ve Chicago Konvansiyonuna aykırı olduğu için İran hükümeti ile halkının yasal yollara başvurması onların vazgeçilmez bir hakkıdır ve bunun peşini bırakmayacaktır.” ifadesini kullanan İslami, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, bu terörist eyleminde uçuş ekibi ve yolcular da dahil olmak üzere 12 kişi yaralandı. Lübnan'da uçak indikten sonra yaralı yolcular tedavi için hastaneye görütüldü. Sivil Havacılık Kurumu yolcuların sağlığı hakkında bilgi paylaşacak"

Dün gece ABD'ye ait 2 savaş uçağının Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz ettiği belirtilmişti.