Suriye: Uçak tacizi ABD'nin sivilleri hedef aldığını gösteriyor

Suriye'nin Tahran Büyükelçesi Adnan Mahmud, İran yolcu uçağının başkent Şam üzerinde ABD'ye ait 2 savaş uçağı tarafından taciz edilmesine tepki göstererek, “İran yolcu uçağına karşı yapılan taciz, Amerika’nın çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere masum sivillere karşı terör eylemi yaptığını gösteriyor. Bu eylem uluslararası hukuk ve anlaşmaların açık bir ihlalidir." dedi.

Büyükelçi Mahmud, başta Amerikan güçleri olmak üzere Suriye’deki diğer işgal güçlerinin ülkesinden geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yabancı güçlerin askeri varlığı bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin Tahran Büyükelçesi, olayda yarananlar ve uluslararası sivil havacılık güvenliği standartlarına uyan Mahan Air Hava Yolları şirketi ile dayanışma içerisinde olduğunu dile getirdi.

İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edimiş, olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtilmişti.