ABD'den 'uluslararası standartlara uygun davrandık' iddiası

Dün gece ABD'ye ait 2 savaş uçağının Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz ettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bir yazılı açıklama yayınlayarak, İran merkezli Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye semalarından önleme yapılmasının güvenlik amaçlı ve uluslararası standartlara uygun olduğunu ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi ise Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında tacize uğramasına ilişkin açıklamalarda bulunarak tepki göstermişti.

Musevi, olayın araştırıldığını ve detaylı bilgilerin gelmesinin ardından siyasi ve hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirten Musevi, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetti.

Musevi, aynı mesajın İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğine de ulaştırıldığını aktardı