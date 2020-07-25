  1. Siyaset
25 Tem 2020 08:57

İran Meclis Başkanı:

Amerika jet tacizi ile çirkin planlarını gerçekleştirmeye çalıştı

Amerika jet tacizi ile çirkin planlarını gerçekleştirmeye çalıştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf,İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edilmesine tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu terörist girişimiyle ilgili olarak Mahan Air Şirketi yetkilisiyle görüştüğüne değinerek, Amerika'nın bu eylemle hazırladığı çirkin bir planı gerçekleştirmek istediğini gösterdiğini bildirdi.

Galibaf, Amerikan savaş uçaklarının İran yolcu uçağına yönelik tacizin sıradan bir eylem olduğuna dair iddiasının yalan olduğunu belirtti.

İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edimişti.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtilmişti.

News Code 1888023

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