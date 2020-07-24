Zarif'ten ABD'nin yolcu uçağı tehdidine sert tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edilmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "ABD yasadışı bir şekilde başka bir ülkenin topraklarını ele geçiriyor ve daha önceden belirlenmiş rotada seyreden bir yolcu uçağına taciz ediyor. İşgalci güçlerin güvenliğini korumak bahanesiyle masum sivil yolcuların can güvenliğini tehlikeye sokuyor." ifadesine yer verildi.

Onların tam bir yüzsüzlükle peşpeşe gayri meşru eyemlerde bulunduğunu kaydeden Zarif’in attığı tweette, “Bir facia meydana gelmeden önce uluslararası hukuku ihlal edenler durdurulmalı” denildi.

İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edimişti.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtilmişti.