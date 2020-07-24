Düşmanca eylemleri yanıtsız bırakmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerikan savaş uçaklarının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını taciz etmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü sözcüsünün Mahan yolcu uçağına yönelik tehdidin sorumluluğunu üstlendiğine dikkati çeken Musevi, bu tehlikeli eylemi şiddetle kınayarak, "Bu, uluslararası havacılık hukukunun ihlali ve bölgedeki barış ve güvenliğe zarar verici bir eylemdir." dedi.

Abbas Musevi, ABD’nin olayla iligli iddiasını “gülünç” olarak nitenendirerek, böylesi tehlikeye sokabilecek nitelikteki eylemlerin ileride yapılacak suçlar için gerekçe olarak kullanılacağını aktardı.

“Suriye'de Amerikan kuvvetlerinin varlığı yasa dışıdır ve askeri uçaklarının Suriye hava sahasındaki sözde görevi de gayri meşrudur. Daha da önemlisi, hiç kimse ABD'nin jetleriyle yolcu uçaklarını denetlemesine izin vermemiştir.” diyen Musevi, ABD’nin bu eyleminin uluslarararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Seyyid Abbas Musevi, "İslam Cumhuriyeti, İran ulusuna karşı herhangi bir düşmanca hareketi yanıtsız bırakmayacak ve zamanında uygun bir şekilde tepki verecektir." diye konuştu.

İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edimiş, olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtilmişti.