Hizbullah'tan İran yolcu uçağını taciz eden ABD'ye tepki

Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Amerikan savaş uçaklarının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını taciz etmesini şiddetle kınadı.

Hizbullah Hareketinin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Amerikan savaş uçaklarının Lübnanlı vatandaşların da içinde bulunduğu İran yolcu uçağını taciz etmesi, özellikle ABD'nin Suriye toprakları ve hava sahasında işgalci bir güç olması nedeniyle ona karşı uluslararası düzeyde bir tutum sergilenmesi şart”

Lübnanlı vatandaşlar dahil olmak üzere uçaktaki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olması nedeniyle tebrik eden Hizbullah’ın bildirisinde ayrıca, “Biz ABD’ye karşı İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye hükümetiyle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz” denildi.

İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edimiş, olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtilmişti.