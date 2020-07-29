  1. Azerbaycan
29 Tem 2020 11:57

Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı bugün başlıyor

Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı bugün başlıyor

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye ve Azerbaycan ordularından ortak tatbikata kara ve hava kuvvetleri katılacak.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı bugün başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

News Code 1888124

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