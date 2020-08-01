Sınırlar elektro-optik gözetleme sistemleri ile donatılacak

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, bugün sabah saatlerinde Sairan Elektro-Optik Endüstrisi Şirketi'ini zitaret ederek, burada yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Tuğgeneral Guderzi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin sınırları çevresinde tehditler olduğunu belirterek, “8 bin 755 km deniz ve kara sınırına sahip olan İran İslam Cumhuriyeti, 15 ülke ile komşudur. Dolayısıyla sınırlar elektro-optik gözetleme sistemleri ile donatılması lazım" dedi.

Tuğgeneral Guderzi, "Keşif ve gözetleme sistemlerinin üretimi ve kullanımı uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı sınır geçişinin yanı sıra sınır güvenliğinin kontrolünde etkili olabilir." ifadesini kullandı.

İran Sınır Birlikleri Komutanı, geçenlerde yaptığı açıklamada, "Sınırlarda elektro-optik sistemleri, radarlar, insansız hava araçalrı ve termal kameraları kullanmaya çalışıyoruz." demişti.