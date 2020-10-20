Şu anda sınır bölgelerinde güvenlik hakim

Yerli imkanlarla üretilen İran yapımı Haydar sınıfı bot Hazar Denizi kıyısındaki Bender Enzeli Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine girdi.

Bender Enzeli’de düzenlenen törende konuşan İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, yakın gelecekte envanterdeki çeşitli su taşıtlarının akıllı kontrol sistemi ile donatılacağını söyledi.

Polis Güçleri Haftası nedeniyle emniyet güçlerinin çalışmalarını takdir eden Tuğgeneral Guderzi, “Şu anda ülke sınırlarında güvenlik hakim. Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son olaylarda sınır muhafızlarımız görevlerini iyi şekilde yerine getirdiler.” dedi.

Tuğgeneral Guderzi, kimsenin ülkenin kara ve deniz sınırlarını taciz etmesine izin vemeyeceklerini aktardı.