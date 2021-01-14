Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı İran'a gelecek

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi ile Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin dün video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda Batı Azerbaycan ve Kürdistan Sınır Muhafız Güçleri Komutanları da hazır bulundu.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tuğgeneral Guderzi, "Bu toplantıda, güvenlik konuları ve sınırlardaki bazı sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu." dedi.

Tuğgeneral Guderzi, iki taraf arasındaki bilgi paylaşımının önemine değinerek, "Şu anda üki ülke arası koordinasyon en üst seviyededir. Sınır bölgesinde herhangi bir olay meydana geldiğinde, sınır muhafızları arasında yakın iletişim kurulmasına ve sorunun interaktif olarak çözülmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantıda tutuklu ve hükümlülerin iadesi konusunun da ele alındığını aktaran Tuğgeneral Guderzi, "Bölgede sınır ihlalleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ve teröristlerin sınırlardaki faaliyetleri gibi sorunlar var ve bu meseleler üzerinde gerekli koordinasyon sağlandı." açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in yakın gelecekte İran'a ziyarette bulunacağını açıkladı.