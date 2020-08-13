Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

ABD, BMGK üyelerinin itirazı üzerine kararından çekildi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “ABD, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin itiraz etmesi üzerine İran üzerindeki silah yaptırımlarına ilişkin karar taslağından çekilmek zorunda kaldı ve bugün (ABD saati) 2231 sayılı kararın ihlali olan başka bir taslak sundu. Konsey hiç şüphesiz bu taslağı da tekrar reddedecek” ifadelerinde bulundu.

BMGK, ABD'nin umutsuz çabalarını başarısız koyacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Daily Mail Online gazetesinde kaleme aldığı bir makalede, “Eminim ki, önümüzdeki kritik haftalarda ve aylarda BM Güvenlik Konseyi üyeleri, ABD yönetiminin 21. yüzyılın diplomatik başarısını baltalamak için seçim çabalarını engelleyerek çok taraflılık ve uluslararası hukuk kalıntılarının yok edilmesine izin vermeyecektir” dedi.

Petrolümüzü hedef alan yaptırımlara karşı koymaya çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran halkı ve hükümetinin iki buçuk yıldır yaptırımlar ve ekonomik baskılar karşısında birbirinin yanında durduğunu belirterek, “Amerikalılar, siyonistler ve bölgedeki gerici devletler yaptırım yapmakla ülkemizi ekonomik açıdan krize sokacaklarını ve bunun sosyal ve güvenlik krizine dönüşeceğini düşünmüştü. Ancak başarılı olamadılar” dedi.

Ruhani, ekonomi sektöründe likiditeyi kontrol etmek ve yaptırımlara şiddetle karşı koyarak petrolü satmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

ABD, 'Snapback' yöntemini kullanamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatma çabalarına değinerek, "ABD’liler koronavirüs salgını döneminde çeşitli ülkeleri ziyaret ederek, İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatma kararının 5’ten az oy alacağı sonucuna vardılar" dedi.

Zarif, "ABD’liler bu kararın oy kazanmayacağını biliyor ve bundan sonra 'Snapback' yöntemini kullanacaklarını iddia ediyorlar. Amerikalıların yasal olarak snapback yöntemini kullanmaya hakkı yok. ABD müttefiki üç Avrupa ülkesi de bu ülkenin snapback yapamayacağını duyurdu" açıklamasını yaptı.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 188 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 988'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 510 artarak, 333 bin 699'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 940'ının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 290 bin 244 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.