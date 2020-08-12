İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 188 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 988'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 510 artarak, 333 bin 699'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 940'ının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 290 bin 244 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Mazenderan, Tahran, Kum, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Alborz, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerininin durumunun kırmızı olduğunu açıkladı