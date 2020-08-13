General Süleymani'nin intikamını er ya da geç alacağız

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 33 Günlük Lübnan Savaşı’nın yıldönümü münasebetiyle yaptığı bir konuşmada, ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşürülen Korgeneral Kasım Süleymani başta olmak üzere diğer direniş şehitlerini andı.

İslam Devrimi coğrafyasını İslam düşmanlarıyla sürekli bir çatışma alanı olarak nitelendiren Tümgeneral Selami, “Tüm bu çatışmaların ortak paydası, bir yanda İslam Devrimi ve diğer yanda da ABD'nin önderliğinde küresel bir emperyalizmin olmasıydı” dedi.

Tümgeneral Selami, “Biz savaşın kuralını gerçek savaş alanından çıkardık ve Kudüs gücü de gerçek savaş alanında birçok düşmanın üstesinden gelebilme kabiliyetini gösterdi” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti:

“Düşmanlar General Süleymani’yi şehit etmekle kendilerine kalıcı bir intikam kaynağı yarattı. Er ya da geç bunun intikamını alacağız”