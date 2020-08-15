Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan yeni Doğu Akdeniz açıklaması

Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Dendias, "Herkes aklı başında davranır ve uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna uyarsa bir çatışma olmayacağını umut ediyorum" dedi.

Dendias, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, "Her şey çözülebilir, Ancak bu Türklere sormanız gereken bir soru" ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde bir Yunan fırkateyni ile Türk fırkateyninin Akdeniz'de "hafif bir çarpışma yaşadığına" dair haberler basında yer almıştı. Yunan kaynaklar olayın bir "kaza" olduğunu söylerken Türk yetkililer durumu "provakasyon" olarak nitelendirdi.

Kaynak: T24