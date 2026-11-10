

İran, Türkmenistan ve Kazakistan’la Doha’da gerçekleştirilen üçlü görüşmede, Orta Asya’yı Fars Körfezi ve komşu ülkelere bağlamayı hedefleyen dijital bir koridorun kurulması için ilk anlaşmaya varıldı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşemi, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Konferansı’nın (PP-26) ikinci günü kapsamında Türkmenistan İletişim Bakanı Hacımurad Hudaykuliyev ve Kazakistan Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakan Yardımcısı Doscan Musayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iletişim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel dijital bağlantının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Üçlü Dijital Koridor İçin Mutabakat

Görüşmede, İran, Türkmenistan ve Kazakistan’ın katılımıyla ortak bir dijital koridorun kurulması için ilk anlaşmaya varıldı. Söz konusu koridor; Orta Asya ülkelerini Fars Körfezi’ne bağlamayı amaçlıyor.

İlk anlaşma çerçevesinde, işbirliğinin detaylarının ilerleyen müzakerelerde ele alınması ve nihai anlaşmanın yakın bir zamanda imzalanması planlanıyor.

