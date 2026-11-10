İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, salı günü Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait yeni bir füze kentinin tanıtımı vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin İran'ın savunmasındaki rolünü takdir ederek, düşmana karşı sergilenen performansı "dikkat çekici" olarak nitelendirdi.

İran’a dayatılan savaşlara değinen Tümgeneral Abdullahi, ABD'nin hiçbir savaşta benzer bir dönemde bu hacimde ileri teknoloji mühimmat ve askeri teçhizat kullanmadığını söyledi. Ancak Washington'ın İran'a yönelik saldırgan savaşta başarısız olmasının ardındaki temel etkenin silah veya teçhizat değil, İranlı askerlerin kararlılığı olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Abdullahi, silahlı kuvvetlerin düşmana karşı dimdik ayakta durmakla görevli olduğunu belirterek, ne düşmanın büyüklüğünün ne de askeri kapasitesinin İran'ın kararlarını etkilemeyeceğini söyledi.

İran'ın bugüne kadarki başarılarının anahtarının direniş ruhu olduğunu ifade eden Tümgeneral Abdullahi, "Ne düşmanın hesaplarını kabul ediyoruz ne de bunlar irademizi etkiliyor" dedi.

İsrail rejimine sert uyarı

İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Ya Siyonist rejim İran'ı yok etmeli ya da İran İsrail'i yok edecek" yönündeki son açıklamalarına yanıt veren Tümgeneral Abdullahi, söz konusu ifadenin yeni bir şey olmadığını belirterek, "Onları kesinlikle yok edeceğimiz açıktır" diye konuştu.

Tümgeneral Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı tüm askeri kapasitelerini kullanmalarına rağmen hedeflerine ulaşamadıklarını vurguladı.

Düşmanın hedeflerinin İslam Cumhuriyeti'ni yok etmek olduğunu kaydeden Tümgeneral Abdullahi, İsrail rejimi ve ABD'nin artık savaş alanındaki kesin mağluplar olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Abdullahi ayrıca, "Gelecek savaştaki sürprizler birbiri ardına ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

