Irak medyasına göre, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Tahran ziyaretinin temel amacının İran ile ABD arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve tarafları yakınlaştırmak olduğunu belirtti.

Hüseyin, "Biz barış yanlısıyız ve Irak bu girişimde ulusal çıkarlarını gözetmektedir; zira mevcut koşullar Irak ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

Iraklı Bakan, ülkesinin bölgedeki arabuluculuk rolünün büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Irak Başbakanı Zeydi, Tahran ziyaretinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti.

