  1. Azerbaycan
16 Ağu 2020 10:23

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir taktik insansız hava aracı sınır hattında keşif yaptığı sırada düşürüldüğünü duyurdu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 15 Ağustos yerel saat ile 16:20 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü duyuruldu.

Hava aracının Tovuz şehri istikametinde bulunan Azerbaycan Ermenistan Devlet sınır hattında keşif yaptığı belirtildi.

Açıklamada Azerbaycan hava unsurları tarafından söz konusu İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. 

Azerbaycan ordusu, daha önce de Ermenistan'a ait 2 İHA düşürmüştü. 

News Code 1888460

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