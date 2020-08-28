Ruslardan İranlı aktöre ödül

İranlı Kürt oyuncu Nevid Muhammedzade, "Hapishane Müdürü" filmindeki rolüyle Rusya'da düzenlenen 13. Doğu ve Batı Orenburg Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

İran'da "Melbourne" adlı eseriyle öne çıkan Nima Cavidi’nin yaptığı ikinci uzun metrajlı filmin özeti şöyle:

"1966 yılında, İran’ın güneyinde yer alan bir hapishane, şehre kurulan yeni havalimanına yakın olması sebebiyle boşaltılmıştır ve en kısa zamanda yıkılması istenmektedir. Hapishane müdürü Binbaşı Jahed, burada bulunan tüm mahkumları yeni hapishaneye transfer ettiği sıralarda, hakkında idam kararı alınmış bir mahkumun aslında kayıp olduğunu fark eder…"

Doğu ve Batı Orenburg Uluslararası Film Festivali 21-26 Ağustos tarihleri arasında Rusya'da yapıldı.

