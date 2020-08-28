Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: Hedefimiz yaptırımların verdiği hasarları telafi etmektir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomik yol haritasını uygulayarak, daha önce benzeri görülmemiş yaptırımların ve koronavirüs salgınının ülke ekonomisine yol açtığı hasarları telafi etmenin yanı sıra önemli projelerin tamamlanmasına ve ülkenin ekonomik istikrar ve refahının önünü açmaya çalıştığını söyledi.

Ruhani, Hükümetin son iki buçuk yıldır uyguladığı politikalarla yaptırımlar ve ABD'nin ülke ekonomisini çökertme ve İran İslam Cumhuriyeti'nin düzenini bozma komplolarına karşı koymada başarılı olduğunu belirtti.

İran Petrol Bakanı: Ülkede enerji akışı bir an bile kesilmedi

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, korona virüs salgını ve yaptırımların doruk noktasında İranlı uzmanların emekleri sayesinde enerji akışı bir an bile kesilmediğini vurguladı.

Petrol sektörü çalışanları ve uzmanlarının ağır bir yükü üstlendiklerini ve yaptırımların zorlu şartları ve koronavirüs salgını sırasında direnmeye devam ettiklerini belirten Bakan Zengene, bu insanların güçlü iradesi sayesinde enerji akışının salgın ve yaptırımların doruk noktasındakesilemediğini, hiç bir fabrikanın zarar görmediğini ve enerji ihracatının da aynı tempo ile devam ettiğini söyledi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 137'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 190 artarak, 367 bin 796'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 822'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 316 bin 638 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.