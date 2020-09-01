BAE'nin İsrail ile uzlaşması çocukça ve mantıksızdır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin Milli Meclisi Başkanı Selim Zanun ile telefonda görüştü.

Emir Abdullahiyan görüşmede, BAE’nin Siyonist Rejim ile uzlaşmasını ve bazı Arap liderlerin bu sahte rejimle ilişkisini ‘çocukça’ ve ‘mantıksız’ olarak nitelendirdi.

Filistin Milli Meclisi Başkanı Selim Zanun da bazı Arap liderlerin Filistin halkının davasına ihanet etmesini şiddetle eleştirerek, BAE’nin sahte Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirmesi ve Filistin halkının haklarının ihlal edilmesinin küresel olarak kınanması çağrısında bulundu.