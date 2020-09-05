Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Charlie Hebdo dergisinin provokatif eylemine kınama

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) ve diğer peygamberlere yapılan saygısızlık ve hakaretin kabul edilmez olduğunu belirten Hatipzade, Fransız dergisinin ifade özgürlüğü kisvesi altında yaptığı provokatif eylemin dünyadaki bir milyardan fazla Müslüman'ın inancına saldırı olduğunu söyledi.

Hatipzade, "İfade özgürlüğü, bu derginin yaptığı çirkin eylemin tersine, insanlarn barışçıl bir ortamda yaşaması ve dinler arasında daha fazla anlayış için yapıcı bir şekilde kullanılması gereken yüksek bir değerdir." diye konuştu.

İranlı diplomattan 'Tahran-Bakü ilişkileri' açıklaması

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Twitter üzerinden Bakü'de iki ülke arasında daha yakın ilişkiler kurulması yönündeki istişare görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu.

Musevi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gündür görev yerimde bulunmaktayım. Güven mektubumu Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sunana kadar rutin işlermin yanı sıra Bakü’de faaliyet gösteren İranlı kurumları ziyaret ediyor, yöneticileri ile iki ulusu bir araya getirme ve ilişkileri geliştirmedeki rolleri hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz.”

İranlı yetkiliden Avrupa'daki İslam karşıtı eylemlere tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı ile İsveç'te meydana gelen Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu hakkında Twitter'dan tepki gösterdi.

Bu iki çirkin eylemi "Terör örgütü IŞİD’in İslam karşıtı eylemlerinin devamı" olarak yorumlayan Emir Abdullahiyan’ın yaptığı paylaşımda, “Aşırılığı teşvik eden bu vahşice eylemlerin demokrasi ve ifade özgürlüğü ile alaksası yoktur, ancak dinler arasındaki diyalog, barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” denildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 118 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 044'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2026 artarak, 382 bin 772'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 695'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 330 bin 308 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.