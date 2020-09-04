İranlı yetkiliden Avrupa'daki İslam karşıtı eylemlere tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı ile İsveç'te meydana gelen Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu hakkında Twitter'dan tepki gösterdi.

Bu iki çirkin eylemi "Terör örgütü IŞİD’in İslam karşıtı eylemlerinin devamı" olarak yorumlayan Emir Abdullahiyan’ın yaptığı paylaşımda, “Aşırılığı teşvik eden bu vahşice eylemlerin demokrasi ve ifade özgürlüğü ile alaksası yoktur, ancak dinler arasındaki diyalog, barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” denildi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, son günlerde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımlamıştı.