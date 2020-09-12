İran, Doha'daki Afganistan barış görüşmelerini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Afganistan ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine dair yazılı açıklama yayınladı.

Doha'daki Afganistan barış görüşmelerini olumlu karşılayan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "İran olarak barış görüşmelerinde dış müdahale olmadan Afganlar arasında kapsamlı bir uzlaşının sağlanmasını ve Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın aynı zamanda bölgede güvenliğin inşası için istenen sonuçlara varılmasını umuyoruz." belirtildi.

Açıklamada, Afganistan krizinin askeri bir çözümü olmadığı vurgulanarak, yabancı kuvvetlerin sorumlu bir şekilde geri çekilmesinin ülkede barış ve güvenliğin sağlanması için kaçınılmaz bir ön şart olduğu, ülkedeki tüm sorunların yalnız ve ancak diyalog yoluyla çözülebileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Kabil hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmelerin Afgan halkına barış, huzur ve refah sağlayacak ve Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanması temenni edildi.

Yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti olarak geçmişte olduğu gibi Afganistan'daki barış sürecinin ilerlemesine yardımcı olmaya ve Afganistanlı kardeşlerine imkanlarını sunmaya hazır olduğunu yineliyor. Afganistan barış görüşmelerinin fırsatçılar tarafından siyasete alet edilmesini özellikle ABD hükümetinin seçim kampanyası için kullanmasını şiddetle kınıyor ve diyalog sürecine gölge düşüreceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcileri, tarihi barış görüşmesi için bugün Katar'da bir araya gelmişti.