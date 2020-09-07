Ruhani, İsviçre Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

Tahran'da bulunan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, bugün akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Cassis, bu görüşmeden önce İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelmişti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ayrıca bugün Tahran’ın Negaristan sarayında İran ve İsviçre arasında diplomatik ilişkilerin başladığı günün 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sergiyi açtı.

Cumartesi günü İran’a gelen İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis önce İsfahan kentine ziyaretinde kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Bakan Cassis İsfahan’dan sonra Tahran’a geldi ve Pazar günü resmi programı çerçevesinde İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’la görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis’in İranlı yetkililerle müzakerelerinin ana ekseni ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ve ayrıca İsviçre’nin açtığı mali kanal olacağını açıklamıştı.