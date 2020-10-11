Batı Azerbaycan İran'ın dünya pazarlarına açılan kapısıdır

Batı Azerbaycan eyaleti ile Türkiye'nin doğu illeri arasındaki ilişkileri geliştirme kapasitelerini incelemek amacıyla İran’ın Erzurum Başkonsolosu, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Hoy valisinin katılımıya bir toplnatı düzenlendi.

Toplantıya katılan İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Seccad Soltanzadeh, burada yaptığı açıklamada Batı Azerbaycan’ın Türkiye’nin 4 ili ile olan komşuluğuna atıfta bulunarak, “Bu, Batı Azerbaycan ile Türkiye'nin doğu illeri arasında kapsamlı bir işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir fırsattır” dedi.

Türkiye’nin doğu illerinin kendine özgü kapasiteye sahip olduğunu belirten Soltanzadeh, “Türkiye’nin kapıları İran’a ve İran’ın kapıları Asya’ya açılıyor ve Batı Azerbaycan İran'ın ortak ticari hedeflerine ulaşmasına yardım etmekte önemli rol oynamaktadır” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Van ilini Doğu ticareti geliştirme merkezi ve Erzurum’u Türkiye’nin doğu bölgesinin merkezi olarak nitelendiren Soltanzadeh, “Şu anda Razi, Serv ve Bazergan sınır kapıları Batı Azerbaycan’ın Türkiye’nin doğusu ile ticari işbirliği yapmak için iyi bir fırsattır” değerlendirmelerinde bulundu.