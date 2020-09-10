İran'da 340 bin 842 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 129 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2063 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 798'e, vaka sayısının da 395 bin 488'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 728'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 340 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.