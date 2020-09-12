İran'da iyileşenlerin sayısı 344 bin 516'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 116 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 23 bin 029'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2139 artarak, 399 bin 940'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 768'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 344 bin 516 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.