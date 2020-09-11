Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: Siyonistler bazı Müslüman ülkeleri kandırıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sabah saatlerinde serbest bölgelerde ulusal yatırım planlarının açılış töreninde konuşma yaptı.

BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını eleştiren Ruhani, “Biz bugün hassas bir durumdayız. Bir yandan Siyonistler bölgemizde Filistin’e karşı daha duyarlı olmaları gereken Müslüman ve Arap ülkelerini komplo kurarak kandırıyor. Bir yandan da bazı dergilerde yeniden İslam’a ve Peygamber Efendimize (s.a.v) hakaret içeren eylemlerde bulunuyorlar” dedi.

Ruhani, “Bu son olaylar, günümüz dünyasında ülkemizi, menfaatlerimizi, İslam’ı ve değerlerimizi savunmamız gerektiği hassas bir durumda olduğumuz anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

“Ülkemizde ister Siyonist Rejimin Filistin’e karşı ister İslam’a yönelik her türlü komploya hassasiyet gösteriliyor” diyen Ruhani, “İran millet dünyaya mazlumları desteklediğini ve zorbalığa karşı durduğunu ilan ediyor” ifadesini kullandı.

İran Ordusu'ndan Charlie Hebdo dergisine kınama

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yayınladığı bir bildiride Peygamber Efendimize (s.a.v) hakaret eden Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun alçak eylemini kınadı.

Ordu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İnsan hakları savunucusu olduklarını iddia eden bir Batı ülkesinin bir kez daha Hz. Peygamber’e yönelik hakaret içerikli eylemi dünyada milyonlarca Müslümanın üzülmesine neden oldu. Fransız mizahi dergisi Charlie Hebdo’nun provokatif eylemi her şeyden daha ziyade Batı dünyasının Müslümanlara karşı düşmanlık ve nefretini gösteriyor.”

İran Ordusu ayrıca Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun alçak eylemininin ABD ve Siyonist Rejimin çabaları doğrultusunda olduğunu belirtti.

İran'da 340 bin 842 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 129 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2063 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 798'e, vaka sayısının da 395 bin 488'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 728'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 340 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.

İran'dan terör örgütlerine karşı geniş çaplı operasyon

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu hafta “devrim karşıtı terör gruplarına” yönelik bir dizi kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

İnsansız Hava Araçları (İHA), füzeler, tank, top ve obüslerle düzenlenen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve yaralandığı belirtildi.

Ülkenin kuzeybatı sınırındaki devrim karşıtı terör gruplarına ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı tuzaklara el konulduğu ve karargahların imha edildiği aktarıldı.

Bu operasyonun, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin düzenlediği "en büyük operasyonlardan biri" olduğu ve "operasyonda devrim karşıtlarına ağır darbeler vurulduğu" ifade edildi.