  1. Toplum
14 Eyl 2020 14:19

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 156 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 23 bin 313'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 619 artarak, 404 bin 648'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 798'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 348 bin 013 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889130

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler