İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: 335 bin kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 410'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2152 artarak, 388 bin 810'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 733'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 335 bin kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.