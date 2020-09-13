İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2089 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 157'ye, vaka sayısının da 402 bin 029'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 791'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 346 bin 242'ye ulaştığı bilgisini verdi.