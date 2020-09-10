İran Ordusu'ndan Charlie Hebdo dergisine kınama

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yayınladığı bir bildiride Peygamber Efendimize (s.a.v) hakaret eden Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun alçak eylemini kınadı.

Ordu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İnsan hakları savunucusu olduklarını iddia eden bir Batı ülkesinin bir kez daha Hz. Peygamber’e yönelik hakaret içerikli eylemi dünyada milyonlarca Müslümanın üzülmesine neden oldu. Fransız mizahi dergisi Charlie Hebdo’nun provokatif eylemi her şeyden daha ziyade Batı dünyasının Müslümanlara karşı düşmanlık ve nefretini gösteriyor.”

İran Ordusu ayrıca Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun alçak eylemininin ABD ve Siyonist Rejimin çabaları doğrultusunda olduğunu belirtti.