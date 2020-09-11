İran'ın elektrik şebekesi Azerbaycan ile Rusya'ya bağlanıyor

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, İran ve Rusya elektrik şebekelerinin bağlanması için, Azerbaycan ile Ermenistan ve Gürcistan yollarının olduğunu, bunlardan hangisinin daha çabuk olursa bağlanacağını söyledi.

İran-Azerbaycan- Rusya güzergahında İranlı bir firmanın projenin sorumlusu olduğunu ifade eden Erdekaniyan, firmanın faaliyetine başladığını söyledi.

Erdekaniyan, 3 ülke elektrik şebekelerinin bağlanmasının gerekli ve önemli olduğunu söyledi.

Enerji Bakanı Erdekaniyan, geçenlerde yaptığı açıklamada, İran elektrik şebekesinin Irak üzerinden Suriye'ye bağlanacağını belirtmişti.