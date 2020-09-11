Tahran'dan Arap Birliği'nin İran karşıtı bildirisine sert tepki

İRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzde, bu tür değersiz bildirilerin İranofobi doğrultusunda ve öte yandan terör rejimi İsrail'in gayri meşru varlığını tanımaya yönelik olduğunu bildirerek, günümüzde İran'ı tehdit gibi gösterenlerin başta Filistin toprakları olmak üzere bölgedeki bir çok ülkenin topraklarını işgal eden terör rejimi İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamalarının son derece tehlikeli bir gidişatı beraberinde getirdiğini bildirdi.

Hatipzade, işgalci İsrail rejiminin bölgeye girmesi, Bahreyn halkının barışçıl gösterilerinin bastırılması, Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'e destek verilmesi, Yemen'de mazlum halk aleyhinde savaş ve cinayetlerin sürdürülmesi ile koalisyonun içindeki ayrılıklara dikkat çekerek aslında bu krizlerin bölge için en büyük sorun ve tehdit olduğunu bildirdi.

Arap Birliği'nin İran toprakları olan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adaları üzerindeki yersiz iddialarının kabul edilemez olduğunu belirten Hatipzade, buralarla ilgili girişimleri kınadı.

Said Hatipzade, İran'ın askeri gücünün yerli olduğuna dikkati çekerek, İran'ın askeri gücünün bölge ülkeleri için tehdit olmadığını belirtirken bu ülkelere de, Amerika ve diğer ülkelerin silah depolarına dönüşmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İranlı Sözcü, "Milyarlarca silah ithalatıyla güvenliğinizi sağlamak yerine milli gücünüze dayanın, halkınızın desteğini arkanıza alın'' diye ekledi.