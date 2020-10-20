İran Hava Kuvvetleri yarın askeri tatbikat başlatacak

İran Hava Savunma Karargahı komutan vekili Tuğgeneral Rahimzade, hava kuvvetlerinin yarın 'Velayet Semaları Savunucuları 99' başlığı altında ortak savunma tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuğgeneral Rahimzade, "Silahlı kuvvetlerin savunma ve savaşa hazırlık kabiliyetini güçlendirmek amacıyla yapılacak ‘Velayet Semaları Savunucuları 99’ adlı tatbikat, İran ordusu hava savunma birimleri, Devrim Muhafızları Hava-Uzay kuvvetleri ve ordu hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçek savaş alanına benzer bir ortamda yapılacak” dedi.

Tuğgeneral Rahimzade, “Tatbikatta, Hatemul Enbiya (s) Karargahındaki uzmanların denetimiyle alçak, orta ve yüksek irtifada herhangi bir olası hava tehditleri ve uzun menzilli hedeflere karşı koymak için operasyonel ve gerçek savaş alanına benzer bir ortamda yerli füze, radar ve elektronik savaş sistemleri, keşif bilgileri, iletişim sistemleri, İran ordusu ve devrim muhafızlarının görsel gözetim ağı kullanılacak” ifadelerinde bulundu.