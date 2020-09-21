Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'a yönelik azami baskı ABD'yi azami derecede yalnızlaştırdı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz günlerde tahmin ettiğimiz gibi 20 Eylül 2020 ülkemizin diplomasi tarihinde unutulmaz bir gün olacaktır” dedi.

Ruhani, “ABD’liler bir kez daha İran’a karşı bir fikir birliği kurmaya çalıştı. Onlar, nükleer anlaşmadan çekildikleri zaman Avrupa Birliği’ni kısa sürede kendilerine çekebileceklerini düşünüyorlardı; neyse ki başaramadılar” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’nin siyasi ve hukuki alanlarda İran'a yönelik azami baskısı, Washington’u yalnızlaştırdı. Azami baskıları, kendilerinin azami yalnızlıklarına neden oldu. Geçtiğimiz ay diplomasi dünyasında, herkes ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde üç kez başarısız olduğuna tanık oldu” değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin yaptırımları geri getirme hayali gerçekleşmedi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD’nin Eylül'den itibaren İran'a karşı Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönmesi iddiasını reddederek, “Bu iddianın hiçbir yasal temeli yoktur ve kesinlikle kabul edilemezdir” dedi.

"ABD'nin yaptırımları geri getirme hayalı gerçekleşmedi" diyen Taht Revançi sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “ABD’nin sahte ve yasadışı varlığının sonu geldi ve geçti”

İran: Washington yönetimi iddialarında yalnız kaldıifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran karşıtı yaptırımların geri dönmesiyle dünyanın daha güvenli hale geleceği yönündeki iddialarına değinerek, “Pompeo’nun hayali dünyası da daha güvenli olmayacak. Pompeo kurnazlık alanına girmeye karar verdiği günden itibaren zihinsel dünyasını da güvensiz kıldı” dedi.

Hatipzade Tahran'ın İranlı gemilerinin ABD ve diğer ülkeler tarafından denetlenmesi iddiasına ilişkin, "ABD iddialarında yalnızdır. ABD'nin güç iddiasının merkezinde bu kadar yalnız olması onun gücünün ne kadar boş olduğunu gösteriyor. ABD siyasi ve hukuki olarak istediğini elde edemedi, bu nedenle işini zorbalık yoluyla ilerletmek istiyor. ABD'nin kesin müttefiği olan üç Avrupa ülkesi bugün yazdığı mektupta, Washington'un 2231 sayılı karar mekanizmasını kullanma hakkı olmadığı gibi kararının yasal bir etkisi de olmadığını bildirdi" diye konuştu.

İran'dan ABD'nin yeptırım iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin İran üzerindeki yaptırımları geri getirdiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Nükleer anlaşmanın bir üyesi olmayan ABD, yaptırımları uzatma talebinin Güvenlik Konseyi’nde reddedilmesi durumunda İran’a karşı BM Güvenlik Konseyi yaptırım kararlarının geri döndüğünü iddia ediyor. ABD Dışişleri Bakanı kendisi de Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönme konusundaki iddialarının yanlış, mesnetsiz ve yasal olarak etkisiz olduğunu biliyor.

ABD, dünyada barış ve güvenlik için en büyük tehdittir. ABD’nin dünyayı açıkça korkutma ve güvenlik konseyinin kararlarını yok sayma gerçeği hiçbir zaman bugünkü gibi açığa çıkmamıştır. ABD, 2018’de nükleer anlaşmadan çıktığı zaman sözde azami baskı stratejisi ile İran'ı teslim olma veya çöküş noktasına getireceğini düşünmüştü. Ancak o tarihten iki yıl geçmesine rağmen İran’a karşı fikir birliği yaratma konusunda başarısız kalan ABD bugün zorbalıkla uluslararası hukuka bağlı kalan ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor.

Trump ile Biden arasında hiçbir fark yok

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, “Deneyimler, ABD'nin düşmanca eylemi karşısında pasif olduğumuzda, halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla baskı yaptığını gösteriyor. Bu nedenle akıllı ve etkili önlemler alarak halkımıza daha fazla baskı yapmasına izin vermemeliyız” ifadelerinde bulundu.

İran Meclis Başkanı, “İster Donald Trump başkan olarak seçilsin ister Joe Biden seçilsin İran ulusu üzerindeki baskının ana politikasında hiçbir fark olmayacaktır. Bu nedenle ulusumuzu güçlendirmeye odaklanmalıyız.” diye konuştu.

İran'da 359 bin 570 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 097 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 301'e, vaka sayısının da 422 bin 140'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 898'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 359 bin 570'e ulaştığı bilgisini verdi.