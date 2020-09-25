İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönme şartı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Londra merkezli BBC kanalına verdiği demeçte Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönme şartını açıkladı.

Taht Revançi, "ABD'de Joe Biden başkanlık seçimini kazanırsa ve İran'la yapılan nükleer anlaşmaya dönmek isterse, İran'ın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi için özel koşulları olacak. İran'ın birinci şartı, yeni Washington hükümetinin, nükleer anlaşma ihlalinin tekrarlanmamasına dair söz vermesi ve ikinci şart ise yaptırımların İran'a verdiği maddi ve manevi hasarların telafi edilmesi." dedi.

İranlı yetkili, "Amerika Birleşik Devletleri bu koşulları yerine getirerek nükleer anlaşmaya tam olarak geri dönme sözü verirse İran da nükleer anlaşmaki taahhütlerini yeniden uygulamaya hazır olacaktır." diye konuştu.