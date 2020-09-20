İran'da 359 bin 570 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 097 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 301'e, vaka sayısının da 422 bin 140'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 898'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 359 bin 570'e ulaştığı bilgisini verdi.