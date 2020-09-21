Arap sanatçılardan, İsrail'le normalleşen BAE’ye boykot

Arap sanatçılar, geçen Ağustos ayında İsrail'le resmi olarak normalleşme kararı alan BAE'nin boykot edildiğini duyurdu.

Filistin Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası (PACBI), bir grup Arap sanatçı ve yönetmen tarafından imzalanan bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Arap bölgesindeki sanatçılar ve aramızdaki Filistinliler olarak, çevremize sanat üreterek katılıyoruz. Değerlerimiz doğrultusunda adalete ve ilerici toplumsal değişime bağlıyız. Bu nedenle Filistinlilerin kurtuluş, kendi kaderini tayin etme ve mültecilerin evlerine dönme mücadelesini destekliyoruz" denildi.

Açıklamada şöyle devam etti: "BAE, İsrail ile normalleşmesini sona erdirene ve ağır insan hakları ihlallerine son verene kadar BAE rejimi tarafından desteklenen veya Emirlik-İsrail normalleştirme anlaşmasının uygulanmasında suç ortağı olan herhangi bir şirket veya kurum tarafından desteklenen hiçbir etkinliğe katılmayacağımızı taahhüt ediyoruz."

Arap sanatçılar Emirlikler'i boykot ettiklerini ve BAE ile herhangi bir normalleşme ilişkisini şiddetle reddettiklerini açıkladılar.

Kaynak: Timetürk