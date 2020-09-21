Siyonist Rejim'e değil Filistin'e öncelik verilmeli

Al Masirah TV kanalının sitesinde yer alan habere göre, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşşat, 21 Eylül Yemen devriminin 6'ncı yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

İşgalci rejim İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan ‘normalleşme anlaşması’na tepki gösteren Maşşat, "Siyonist Rejim'le ilişkilerin normalleşmesini kınıyor ve bu eylemi gerçekleştiren ülkelere de Siyonist Rejim'e değil Filistin'e öncelik verilmesi gerektiğini ilan ediyoruz." dedi.

Maşşat, işgalci Suudi koalisyon güçlerinden ülkedeki askeri varlıklarına son vermelerini istedi.

Maşşat, Suudi koalisyondan petrol ve gaz taşıyan gemilerin derhal serbest bırakılması, ablukanın kaldırılması ve Uluslararası Sana Havalimanı'nın uçuşlara açılmasını istedi.

Yemen'deki diğer tarafaları da aklı selime çağıran Maşşat ,"Ulusal uzlaşı kongresi yoluyla diğer grupların durumlarını da çözüme kavuşturacaktır." dedi.

Maşşat, genel affın sonsuza dek açık kalmayacağı uyarısı yaptı.